Il titolare di un negozio di alimentari di Como è stato sanzionato dalla guardia di finanza per aver impiegato tre lavoratori in nero, uno di nazionalità pakistana, uno cinese e uno di nazionalità guineana. L’ispettorato territoriale del lavoro di Como, inoltre, ha sospeso l’attività del negozio in quanto è stato riscontrato che più del 10 per cento del personale presente al momento dei controlli è risultato impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento sarà revocato quando il titolare provvederà a pagare le sanzioni previste e a sanare la posizione dei lavoratori irregolari.

Sempre durante i controlli delle fiamme gialle nel fine settimana, sono state multate nove attività per mancata memorizzazione dei corrispettivi.

Gli interventi sono stati effettuati nei comuni di Como, Olgiate Comasco e Villa Guardia.