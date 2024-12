Intervento nel pomeriggio di ieri per la Stazione Triangolo Lariano della XIX Delegazione del Soccorso alpino e speleologico. Un uomo di 79 anni è scivolato sul ghiaccio e si è infortunato sulla dorsale tra il Monte Palanzone e la Colma di Sormano.

Dopo l’attivazione da parte della centrale del 112, poco prima delle 15, è partita una squadra territoriale con cinque tecnici. I soccorritori hanno raggiunto l’anziano e valutato le sue condizioni. L’uomo è stato messo in sicurezza, imbarellato e calato con la barella portantina per un centinaio di metri. Infine, il 79enne è stato trasportato fino all’ambulanza e poi in ospedale.