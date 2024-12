Gli ultimi acquisti li aveva appena fatti e i sacchi erano ancora in macchina. La scorta però l’aveva già fatta nei giorni scorsi. Complessivamente, oltre un quintale di fuochi d’artificio che un 69enne di Fino Mornasco stava preparando in vista della notte di Capodanno. Un programma interrotto però dalla polizia, che ha sequestrato l’intero carico di materiale pirotecnico e denunciato il proprietario per detenzione di materiale esplosivo illegale, oltre che per la detenzione dello stesso materiale senza averne regolare licenza e in modo incauto.

L’operazione è nata da un controllo degli agenti delle volanti della questura di Como. A un posto di blocco a Montano Lucino, i poliziotti hanno fermato l’auto del 69enne, originario della provincia di Salerno e residente a Fino Mornasco, già segnalato in passato per episodi analoghi.

Oltre ai documenti personali e dell’auto, gli agenti hanno chiesto all’automobilista informazioni sui fuochi d’artificio contenuti in due grandi borse posizionate sui sedili posteriori dell’auto e di alcune scatole che aveva invece nel bagagliaio.

Visto il quantitativo elevato di materiale esplodente, gli agenti hanno messo in sicurezza l’autovettura e il conducente e hanno chiesto l’intervento di personale della divisione di polizia amministrativa e di sicurezza, esperti in materia. Accertato che parte del materiale esplosivo non aveva la dicitura obbligatoria “CE” e che l’intero carico era illegalmente detenuto e trasportato, gli esperti hanno esteso l’ispezione all’abitazione di Fino Mornasco del 69enne.

Nel box hanno scoperto ulteriori pacchi pieni di botti e in un secondo garage in un comprensorio poco distante hanno trovato ulteriore materiale esplodente.

Portato in questura, il 69enne è stato denunciato a piede libero e i quasi 110 chilogrammi di fuochi d’artificio sono stati sequestrati, in attesa che una squadra di artificieri della polizia di Stato intervenga per lo smaltimento, così come è stato disposto dal pubblico ministero.

La polizia di Stato, soprattutto in questo periodo di fine anno, oltre ad intensificare i controlli rinnova l’appello alla massima attenzione nel rispetto di tutte le cautele necessarie per prevenire il verificarsi di infortuni legati all’uso improprio dei fuochi pirotecnici nonché di quelli illegali.