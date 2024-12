Massimo dispiegamento di forze per garantire la sicurezza sulle strade e nelle zone maggiormente frequentate in occasione dei festeggiamenti che saranno organizzati domani per la notte di Capodanno. Il prefetto di Como Corrado Conforto Galli ha riunito questa mattina i responsabili provinciali delle forze di polizia per definire i dettagli del piano di controllo per l’ultima sera dell’anno.

Alla riunione in prefettura hanno partecipato il questore di Como, Marco Calì, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri colonnello Giuseppe Colizzi e il comandante provinciale della guardia di finanza colonnello Michele Donega.

“La riunione è servita per esaminare le misure per incrementare i servizi di controllo del territorio per la fine dell’anno, in particolare nella notte di San Silvestro, quando si prevede, come di consueto, che numerose persone, soprattutto giovani, si raduneranno spontaneamente per i festeggiamenti nelle zone centrali del comune di Como, nelle maggiori realtà cittadine della provincia e nelle zone turistiche del lago di Como – si legge in un comunicato diffuso dalla prefettura – con possibili ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica, anche in considerazione dell’attuale contesto politico internazionale”.

Disposto un ulteriore potenziamento dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio. “L’intensificazione – fa sapere la prefettura – verrà attuata attraverso il massimo spiegamento dei reparti territoriali, con il concorso di contingenti di rinforzo provenienti dalle unità speciali delle forze di polizia e dei militari delle forze armate dell’operazione “Strade Sicure”, oltre che con l’attivazione di presidi fissi e mobili nelle zone in cui è prevista la maggiore affluenza di persone”.

Rigore assoluto sul fronte della sicurezza stradale. “Saranno inoltre effettuati specifici servizi di polizia stradale e di controllo del territorio lungo le principali arterie viabilistiche e nelle maggiori aree sensibili della provincia – si legge ancora nella nota della prefettura – con il duplice obiettivo di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e consentire un sereno svolgimento degli eventi pubblici in programma, con la ferma intenzione di prevenire ogni forma di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

“L’intensificazione dei controlli – sottolinea il prefetto Corrado Conforto Galli – ha esclusivamente natura preventiva e ha lo scopo principale di consentire a tutti i cittadini e ai turisti che hanno deciso di soggiornare nella nostra provincia in questo periodo festivo di poter vivere i festeggiamenti di fine anno con la dovuta serenità, cercando di prevenire la commissione di comportamenti contrari alla legge, senza creare alcuna forma di allarmismo”.