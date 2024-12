Intervento urgente dei vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte, a Cadorago in via Borgonovo, dove è andata in fiamme una vettura all’interno di un cortile privato. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Lomazzo.

Al loro arrivo, l’incendio si era già esteso, impedendo ai residenti di uscire dalle proprie abitazioni, collocate di fronte al cortile in cui si trovava l’auto in fiamme. Spento il fuoco e messa in sicurezza l’area, tre persone sono state affidate alle cure dei sanitari del 118, giunti a loro volta in via Borgonovo.

Oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri. Ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.