Una vittoria per chiudere al meglio il 2024, un anno che agli appassionati lariani ha regalato tante soddisfazioni. “Questa era una gara che valeva tantissimo – ha detto alla fine mister Cesc Fabregas, allenatore del Como – Valeva come una finale. Ho visto un Como con coraggio, personalità, aggressività, che ha messo in campo la giusta mentalità. Prima dell’inizio ho visto che qualche giocatore non era molto sereno perché sentiva l’importanza di questo match. Io ho cercato di dare tranquillità spiegando che dovevano godersi questa partita”.

C’è però qualcosa che l’allenatore del Como non ha apprezzato. “Non mi è piaciuto il nostro ultimo quarto d’ora – ha spiegato Fabregas – Dovevamo affrontarlo in maniera differente. Ma detto questo, continuo a vedere segnali di crescita; la squadra si trova e solida. Non dimentichiamo che siamo tornati in serie A dopo due decenni e per tante componenti è una prima volta, per me, per molti giocatori, per la società stessa, per i tifosi. E’ un processo lungo di costruzione, che va avanti a piccoli passi”.

Stasera è tornato al gol Patrick Cutrone, che ha pure fornito un assist a Nico Paz. “Abbiamo un buon rapporto, anche se non possiamo essere amici, cosa che non sarebbe giusta tra allenatore e giocatori. Lo so gestire e per noi è un elemento importante”. Sul mercato Fabregas ha specificato: “Non posso fare nomi. Posso dire che siamo molto attenti e stiamo anche già tenendo monitorati giocatori anche per la prossima stagione. Chi arriverà eventualmente al mercato invernale dovrà farci crescere, migliorare e fare la differenza”. Un punto a cui il mister tiene molto: “Vogliamo essere la squadra difensivamente più forte della serie A”

Per quanto riguarda la scelta di Nico Paz come rigorista – per lui un tiro centrale parato da Falcone, portiere del Lecce – Fabregas ha detto: “Cutrone aveva sbagliato a Udine, Strefezza era un ex quindi non lo vedevo e ho scelto di dare fiducia a Nico Paz, che si sentiva bene. Ma la cosa più importante è che dopo aver sbagliato il calcio di rigore la squadra ha avuto una bella reazione. Questa è la nostra forza”.