Un gol e un prezioso assist a Nico Paz. Per Patrick Cutrone – schierato titolare da mister Cesc Fabregas – è stata una serata indimenticabile. Il bomber azzurro dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce ha affidato ai social il suo commento. “Chiudere l’anno con queste emozioni è davvero speciale – ha scritto sulla sua pagina Instagram – Orgoglioso di questa squadra e di questo percorso; pronti a ripartire nel 2025 con la stessa grinta! Sempre forza Como”.

Tra i “like” anche quello dello spagnolo Sergi Roberto. Inserito nell’undici titolare, il centrocampista non è invece sceso in campo per un risentimento a un polpaccio. Lo ha spiegato mister Cesc Fabregas in sala stampa: “Non se la sentiva di giocare e ha preferito non rischiare in vista di gennaio e febbraio che saranno per noi molto intensi”.

In sala stampa il commento è stato affidato ad Alieu Fadera. “Sono soddisfatto per il risultato – ha detto – ma il nostro pensiero deve essere quello di migliorarci sempre. Io lavoro per farmi trovare pronto, mi è stata data fiducia e ogni giorno mi alleno per progredire ulteriormente. Dialogo molto con mister Fabregas, visto che sulla fascia ricopro più ruoli, sia in attacco, sia nella fase difensiva, e in ogni momento bisogna avere la capacità di saper leggere la partita e le situazioni tattiche. Cerco di curare ogni dettaglio e so che sottoporta devo essere più concreto. Il campionato italiano? E’ molto difficile sotto ogni profilo; ma lo sapevo già prima di arrivare. Dopo che è stato raggiunto l’accordo con il Como ho infatti guardato molte partite in tv”.