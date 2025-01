La lunga notte di capodanno a Como conta, oltre ai festeggiamenti, una serie di interventi di soccorso per persone ubriache e incidenti.

A guardare il lavoro del 118 allo scoccare della mezzanotte a Como in piazza Matteotti sono state soccorse dopo un infortunio, di cui ancora poco trapela, due persone un giovane di 20 anni e un signore di 66, necessario il trasporto all’ospedale Sant’Anna in codice giallo, media gravità.

Troppo alcol, quattro interventi

Quattro sono stati gli interventi legati ad intossicazioni etiliche. tra la 1.30 e le 2.40. Il primo nella centrale via Giovio in città ha visto coinvolto un 20enne. Portato per accertamenti all’ospedale Valduce. Poco dopo viene segnalato un altro intervento in piazza Volta, ma la situazione è rientrata senza trasporto in ospedale. E’ bastato l’aiuto dei soccorritori dell’ambulanza a in via Garibaldi a Porlezza per un uomo di 50 anni. Stessa cosa ad Appiano Gentile, in un locale, per un 18enne.

Gli incidenti

Sono serie, invece, le ferite del 23enne che attorno alle 6 è finito con l’auto fuori strada in via per Cernobbio a Como. E’ stato portato al Sant’Anna in codice giallo – media gravità. Ai carabinieri affidata la ricostruzione dell’accaduto.

Altri due giovani un ragazzo di 21 e una ragazza di 24 anni sono i feriti – media gravità anche in questo caso – di uno schianto tra due auto avvenuto a Lomazzo in via Monte Bianco alle 7. Necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco. Mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica.



Poco prima – erano le 5 – quando è stata richiesta l’ambulanza a Porlezza sulla statale Regina per due uomini di 36 e 37 anni che nell’incidente hanno riportato solo ferite lievi.