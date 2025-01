Due auto in fiamme, il fumo invade le scale, appartamenti evacuati. E’ accaduto nella notte di Capodanno a Como.

L’intervento dei vigili del fuoco alle 2.20 circa in via Buonarroti per un incendio che ha coinvolto due vetture.

Un dei mezzi è stato solo parzialmente danneggiato dal fuoco grazie al tempestivo arrivo dei pompieri.



Il fumo denso, però, ha invaso le scale e alcuni appartamenti del vicino complesso condominiale e pertanto si è reso necessario evacuare in via precauzionale alcuni locali, accompagnando all’esterno alcune persone affidate poi ai soccorritori del 118.

Non si segnalano intossicati. Oltre ai medici e ai vigili del fuoco in via Buonarroti sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato. In fase di ricostruzione le cause del rogo.