Pioggia e brusco calo delle temperature in arrivo: una nuova perturbazione interesserà tutto il territorio Comasco, estendendosi anche in altre zone della Lombardia e del Nord Italia. Numerosi, quindi, i cittadini e i turisti che dovranno rivedere i propri piani in occasione degli ultimi giorni di ferie.

Se in molti hanno preferito trascorrere il Natale in famiglia, per Capodanno e l’Epifania aumentano le partenze. Eppure il meteo instabile rischia di non regalare un ponte indimenticabile. Anche per l’Epifania, secondo le stime, prevarranno i soggiorni brevi. Un viaggiatore su quattro ha optato per le grandi città o le città d’arte e uno su cinque, invece, ha scelto di trascorrere qualche giorno sulla neve, in montagna. Tuttavia, anche chi non ha organizzato una vacanza ma soltanto qualche gita in giornata, rischia di vedere rovinati i propri piani a causa del maltempo. Non a caso, diversi eventi previsti per il 6 gennaio sono già stati anticipati a causa di previsioni meteo avverse.

Con il nuovo anno arrivano anche freddo, pioggia e neve. Dopo una lunga fase di stabilità, che ha regalato sole e giornate miti anche al Nord per gran parte delle festività natalizie, la situazione è destinata a cambiare. Masse di aria fredda proveniente dalle regioni polari hanno già raggiunto l’arco alpino, portando un aumento della nuvolosità al Nord. E alla vigilia dell’Epifania arriva la seconda perturbazione dell’anno.

Se nelle giornate di venerdì e sabato, a Como e provincia, splenderà il sole, per domenica è previsto l’avvicinarsi di una perturbazione al Centro-Nord e un brusco calo delle temperature. Anche a Como non è esclusa la possibilità di pioggia normalmente debole in serata. Un peggioramento più deciso è atteso per l’Epifania, con piogge in gran parte delle regioni settentrionali e persino nevicate sulle Alpi. Insomma, cattive notizie per chi ha organizzato una gita fuori porta negli ultimi giorni di ferie, eccetto per gli amanti della montagna. Meteo instabile anche nel resto della settimana.