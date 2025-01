Per una serie di lavori per tutta la settimana sono previsti blocchi sul tratto comasco dell’Autostrada A9. L’esecuzione delle opere comporterà infatti la chiusura notturna dell’arteria.

Dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì 8 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, viene consigliato di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A9 a Como Centro.

Nelle cinque notti che vanno da mercoledì 8 a domenica 12 gennaio, dalle 22 alle 5 sarà bloccato il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Contemporaneamente lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni-Chiasso e Lainate. Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.