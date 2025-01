Incidente ieri sera a Como-Tavernola in via Conciliazione. Una sola vettura coinvolta, con dinamica da accertare da parte delle forze dell’ordine. Tre persone sono rimaste ferite, una incastrata fra le lamiere, con l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall’automobile. Un bordo due 19enni e un 18enne. Uno di loro è stato portato in condizioni gravi (in codice rosso), all’ospedale di Varese.