Una serie di concerti da “tutto esaurito” al Forum di Assago. Max Pezzali assoluto protagonista sul palco con tutti i suoi successi. Dietro le quinte, l’incontro con un amico di vecchia data, il cantante comasco Simone Tomassini. I due si conoscono dal 2004, quando entrambi parteciparono al Festivalbar. Pezzali all’epoca proponeva il brano “Lo strano percorso”, Tomassini “Il mondo che non c’è”.

“Per la tua amicizia – ha scritto Simone Tomassini sui social – per quell’abbraccio immenso che ci siamo dati, per le risate e gli “aneddoti” custoditi nel nostro cuore , per gli “anni” insieme al Festivalbar e non solo, grazie per avermi riabbracciato dopo tanto tempo come fosse passato un minuto; grazie per avermi “aiutato” a superare la mia adolescenza con le tue canzoni, con la tua positività, con la tua energia, con la tua contagiosa simpatia. Grazie per avermi fatto piangere stasera. Quando hai cantato “ Gli anni” sono scoppiato in lacrime. Lacrime di quella malinconia che sai che non ritornerà mai più ma che ringrazi ogni singolo momento per averla vissuta. Grazie a Debora, tua moglie, donna di una sensibilità unica che ci ha fatto sentire a casa a me e la mia famiglia. Hai detto che non ti sembra vero di vivere quello che stai “vivendo” a 57 anni. Beh caro Max , ogni istante , ogni attimo te lo sei strameritato tutto. La tua educazione, il tuo essere sempre rispettoso mi hanno sempre colpito. E ho preso tanto spunto da te. Sono da sempre e per sempre un tuo ammiratore. Perché vedi , caro Max, quei sogni che abbiamo non ce li porteranno mai via! Grazie Max , eterno e meraviglioso Peter Pan. Ti voglio bene. Simo”.

Simone Tomassini, che ora porta avanti la sua accademia Simonelab, sta per pubblicare un nuovo album, in arrivo nella primavera 2025. “Sarà un disco molto personale ,scritto cantato arrangiato e suonato tutto da me e dai miei musicisti” spiega.