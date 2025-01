Viabilità comasca. Senso unico alternato, Un mese e mezzo di disagi a Cernobbio sulla Vecchia Regina per i lavori finanziati con il PNRR per prevenire e ridurre i rischi idrogeologici sul tratto di competenza dell’amministrazione provinciale.

E proprio da Villa Saporiti arriva la comunicazione con gli orari. La circolazione lungo la strada provinciale 71 sarà regolata dagli operai durante il cantiere a partire dall’8 gennaio e fino al 28 febbraio in pieno giorno e cioè dalle 8.30 alle 17.30. In linea teorica dovrebbe essere salvaguardato il traffico scolastico che si muove prima. Così come, nella fascia serale, con l’interruzione delle lavorazioni alle 17.30 chi rientra dopo dovrebbe muoversi con minore difficoltà.

“Con soddisfazione, partono i lavori di messa in sicurezza, dopo l’alluvione del 2021 con l’amministrazione provinciale che ha risposto a un’esigenza del territorio ” ha detto il sindaco Matteo Monti.