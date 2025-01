Primo sciopero dell’anno in arrivo il prossimo 10 gennaio. Dopo un 2024 che ha registrato la cifra record di 622 scioperi, ecco il primo venerdì nero del 2025 con disagi previsti per i viaggiatori che si spostano soprattutto in treno o con i mezzi pubblici. Pronti a fermarsi i ferrovieri dei Cobas Lavoro Privato e del Coordinamento Ferrovieri e dell’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi. Sul fronte del trasporto locale, invece incrocerà le braccia per 4 ore -con modalità diverse da città a città- chi aderisce al sindacato Confail Fasa, in contestazione sull’intesa per il rinnovo raggiunta poco prima di Natale. A Milano lo sciopero nazionale di 4 ore interesserà i lavoratori del Gruppo Atm con l’agitazione del personale possibile dalle 8.45 alle 12.45.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, le difficoltà maggiori potrebbero interessare gli aeroporti di Milano, Venezia e Pisa.

Sul fronte scuole, possibile lo stop dei dipendenti della Confederazione Sindacale Lavoratori Europei Autonomi che avanzano richieste in ambiti diversi, dai salari alle competenze.

Primi disagi sulle linee ferroviarie tra Milano e Monza

L’anno nuovo dunque sembra aprirsi in linea con quello vecchio. Primi disagi sulle linee della Lombardia registrati già nella giornata oggi e non solo per i lavori annunciati fino al primo marzo sulle linee che transitano tra Milano Greco Pirelli e Monza con variazioni proprio negli orari di punta di pendolari.

Le corse della, ormai, ben nota linea S11 Chiasso-Como-Milano-Rho viaggeranno fra Chiasso/Como San Giovanni e Milano Porta Garibaldi. Poi chi deve arrivare a Rho dovrà cambiare perchè fra Milano e Rho saranno disponibili le corse delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello. A queste, per i viaggiatori diretti a Rho Fiera si aggiungono i collegamenti regionali Milano-Varese-Porto Ceresio e Milano-Arona-Domodossola.

Le corse della linea S11 in partenza da Milano Porta Garibaldi in direzione Como/Chiasso partiranno ai minuti .01 e .31 invece che .09 e .39, con un anticipo di 8 minuti, rispetto all’orario regolare. Rimarrà invariato, al netto degli imprevisti, l’orario di arrivo a destinazione. Viceversa da Como/Chiasso le corse manterranno invariato l’orario di partenza; ma arriveranno a destinazione a Milano Porta Garibaldi ai minuti .29 e .59 invece che .21 e .51, 8 minuti dopo l’orario regolare.

Ai viaggiatori non resta che tenersi aggiornati tramite il sito e l’App di Trenord per monitorare in tempo reale la situazione.