Sono state 18 le vittime della strada nel primo fine settimana di gennaio, da venerdì 3 a domenica 5: otto automobilisti, un motociclista, sei pedoni e tre ciclisti. Un numero comunque in calo rispetto al fine settimana precedente, quando i morti furono 21. La vittima più giovane un ragazzo di 17 anni, la più anziana un uomo di 81, cinque avevano meno di 35 anni. I dati sono stati raccolti e diffusi dall'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, con sede a Forlì. Tre incidenti plurimortali hanno provocato 6 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di tre incidenti fatali, sette invece quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 5 le vittime in Lazio, 2 in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, una in Veneto, Campania, Sicilia.