La dimora di lusso degli ormai ex Ferragnez, ossia Chiara Ferragni e Fedez affacciata sul Lago di Como non è stata venduta. Nelle scorse ore l’ufficio stampa di Fedez ha smentito la conclusione della trattativa. «Si tratta di notizie false. Villa Matilda, infatti, non è stata ad oggi venduta. E’ sul mercato solo da fine maggio-inizio giugno 2024 e non da un anno. Il prezzo delle proposte ad oggi ricevute è ben maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni», fa sapere lo staff dell’artista in una nota.

Dopo la separazione ufficializzata nel 2024 la villa di Pognana Lario dell’influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez, è stata messa in vendita. Nei giorni scorsi si era parlato della svolta immobiliare (ne parlavamo qui) con l’acquisto da parte di un cittadino inglese per una cifra vicina agli 11 milioni. La notizia era stata data nel programma del giornalista Gabriele Parpiglia in radio su Rtl 102.5. La coppia l’aveva acquistata nel 2022 per 5 milioni di euro; dopo un elaborato intervento di restauro il valore è notevolmente cresciuto. Numerose le foto pubblicate a Pognana dall’ormai ex coppia, da sempre stata legata al Lago di Como, luogo che ha segnato molti momenti della loro storia, ormai conclusa. Una casa che però è stata goduta poco perchè poco dopo la relazione è entrata in crisi.