(ANSA) – NAPOLI, 10 GEN – "Farò domanda per tornare in Campania, ma per fare il magistrato". Così il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, risponde ai giornalisti a margine di un convegno sull’intelligenza artificiale su una sua candidatura alla prossime elezioni regionali in Campania. Ad un giornalista che gli ha chiesto un parere sulla questione del terzo mandato ha replicato: "È materia da costituzionalisti". (ANSA).