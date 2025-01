Meno 1 all’arrivo del freddo russo: dopo il maltempo che si è abbattuto nel Comasco e in altre zone della Lombardia in occasione del ponte dell’Epifania, nel weekend arriva ufficialmente il freddo. E i primi effetti si stanno già facendo sentire.

Niente piogge al Nord, secondo gli esperti di 3Bmeteo. A Como infatti, da sabato e per tutta la prossima settimana, splenderà il sole. A cambiare però saranno le temperature, che scenderanno in picchiata, complice l’arrivo di vento gelido, che già oggi ha iniziato a soffiare. Il freddo, in particolare, si farà sentire tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Nelle Regioni centromeridionali, invece, l’incontro dell’aria fredda con l’aria calda preesistente genererà piogge anche intense. Insomma, da Nord a Sud, è previsto un brusco calo delle temperature, sia minime sia massime, in diverse zone addirittura di 10 gradi.

Como, le previsioni meteo

Minime tra i 2 e i 3 gradi a Como nel weekend, massime non superiori ai 9 gradi. Caleranno ulteriormente, stando alle indicazioni degli esperti, tra lunedì e martedì, quando la temperatura minima sarà di 1 grado (che potrebbe andare anche sotto lo zero nel corso della settimana) e le massime potrebbero non superare i 7 gradi.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo, che potrebbero tuttavia subire variazioni nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì non è da escludere un nuovo – ma lieve – rialzo delle temperature massime. Le minime, invece, si aggireranno in media ancora intorno allo zero.