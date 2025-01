Grande attesa per la sfida di cartello di domani allo stadio Sinigaglia. Il Como ospita il Milan. Fischio d’inizio alle 18.30. Questa mattina Cesc Fabregas ha presentato la partita e non mancano le buone notizie. Torna disponibile Maxi Perrone e anche Nico Paz, uscito malconcio nella sfida con la Lazio, potrebbe essere disponibile. Il talentuoso centrocampista ha tra l’altro ricevuto un messaggio di scuse dal biancoceleste, autore del fallaccio che ha costretto l’azzurro ad uscire in anticipo dal campo. Tra i convocati anche l’ultimo nuovo acquisto, il centrocampista francese Maxence Caqueret; l’allenatore del Como non ha escluso un suo utilizzo fin dal primo minuto. Non ci saranno, invece, per problemi fisici, Sergi Roberto e Alberto Moreno.

La partita dello stadio Sinigaglia è stata affidata all’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. L’ultima sua uscita con il Como in una serata indimenticabile, quella della gara con il Cosenza dello scorso 10 maggio, terminata 1-1, con la promozione della formazione lariana in serie A.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, questa mattina a Mozzate, mister Cesc Fabregas ha parlato anche di mercato. In particolare ha spiegato che rischia seriamente di saltare l’accordo con Ivan Fresneda. La Juventus ha infatti acquistato Alberto Costa, il giocatore con cui lo Sporting lo voleva sostituire.

“Il Milan è una squadra con qualità, talento e forza fisica – ha sottolineato mister Cescf Fabregas in sede di presentazione – Un buon mix di elementi esperti e giovani; in ogni caso ha una rosa importante. Sarà una partita impegnativa. Il Milan di Conceição gioca con il 4-3-3, mostrando un approccio più aggressivo rispetto alla precedente gestione. Pressano alto fin dai primi minuti, cercando di verticalizzare subito il gioco e portando molti uomini oltre la linea della palla. Ma la mentalità della squadra sta crescendo. Siamo una famiglia e lottiamo tutti per un unico obiettivo, che è vincere per il Como.””.