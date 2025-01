Vermi nei piatti serviti a bambini alla mensa scolastica. E’ accaduto ieri alla scuola materna e primaria Massina di Monte Olimpino. La segnalazione è arrivata dai genitori, anche attraverso il Comitato Como a misura di famiglia. Secondo quanto raccontato, i bambini avrebbero notato dei vermi nelle patate servite. Le maestre avrebbero ritirato subito i piatti, ma qualche bambino avrebbe assaggiato le patate e sarebbe poi stato male. Non soltanto vermi nelle patate, ma anche mele marce. Questo è l’ultimo episodio segnalato, ma secondo quanto raccontato dai genitori non sarebbe la prima volta che i piatti vengono ritirati perché al loro interno viene trovato qualcosa che non va.

“Cibo spesso servito freddo, poca varietà e dieta non bilanciata, frutta ammaccata – spiega Umberto Fumarola, portavoce del Comitato Como a misura di famiglia – Queste sono soltanto alcune delle problematiche rilevate nelle mense scolastiche della città e segnalate più volte dai genitori che fanno parte della commissione mensa e periodicamente assaggiano il cibo servito ai bambini, più volte definito di scarsa qualità. Questo a fronte del consistente aumento delle tariffe della mensa previsto per il prossimo anno scolastico”.

Le famiglie ora si stanno muovendo per chiedere un riscontro all’amministrazione. L’idea, come prevede il regolamento comunale delle commissioni mensa, sarebbe quella di convocare un’assemblea straordinaria con l’assessore di riferimento, il vicesindaco Nicoletta Roperto.

“Dall’inizio di questo anno scolastico il Comune ha assunto un tecnologo alimentare che effettua controlli periodici nelle mense scolastiche e vigila sul cibo servito ai bambini. La volontà è quella di dare sempre maggiore qualità”: l’assessore alle Politiche Educative e Sociali e vicesindaco del Comune di Como Nicoletta Roperto difende l’attenzione prestata dall’amministrazione sul tema mense scolastiche a fronte dell’ultimo episodio segnalato alla primaria Massina di Monte Olimpino, dove i bambini avrebbero trovato dei vermi nelle patate.

“A fronte della segnalazione ricevuta – spiega Roperto – abbiamo ascoltato la versione fornita dalla scuola e da Euroristorazione, che ha in appalto il servizio mensa in città. Si parla di un solo piatto in cui sono stati trovati dei vermi. Il bambino che si è accorto, lo ha riferito subito alla maestra e tutti i piatti sono stati prontamente ritirati. Questo è accaduto nel primo turno di somministrazione dei pasti, che riguarda i bambini della primaria e quelli di una sezione della materna. Nel secondo turno il contorno non è stato servito. Le patate ieri erano nel menù anche di altre scuole della città, ma non è stato rilevato alcun problema. Anche se si è trattato di un solo piatto, come raccontato dalle maestre, – continua Roperto – riteniamo sia un episodio grave e non vogliamo sottovalutarlo. Vogliamo sottolineare come i prodotti serviti ai bambini non siano scongelati, ma freschi. Per questo può capitare che la frutta possa essere ammaccata. Quando questo è successo, le mele sono state subito sostituite. Euroristorazione si è scusata per quanto accaduto – ha concluso il vicesindaco – e ha subito sospeso la somministrazione del prodotto. Ha inoltre intensificato il controllo visivo e il monitoraggio da parte degli addetti sia al centro cottura che in fase di distribuzione dei pasti”.