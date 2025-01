La frazione Naggio di Grandola ed Uniti, sabato 18 gennaio ospita l’evento “Macello-Musica in casa e cibo al falò di Sant’Antonio per sopravvivere all’inverno”. Dalle 18.30 sono in programma momenti musicali nei cortili del paese e sarà offerta la possibilità di mangiare in vari punti di Naggio. Ultimo spettacolo in programma a mezzanotte. Organizzazione a cura dell’associazione “Amici di Naggio”.

Si inizia dunque alle 18:30 a Villa Giulia insieme a Sergio Lattes, per vent‘anni pianista dell‘Orchestra Sinfonica della Rai, con un concerto dal titolo “Musiche per Paesaggio”, con brani di Claude Debussy, Maurice Ravel e Ferenc Listz.