Voleva assistere alla sfida tra Como e Milan ma sena aver acquistato il biglietto. Scoperto dagli agenti della polizia, che lo hanno notato mentre si aggirava tra i tifosi in modo sospetto, un marocchino di 22 anni, irregolare in Italia, è stato denunciato. Per lui anche un Daspo di due anni. Il giovane era tra le transenne a pochi passi dai tornelli di accesso al Sinigaglia e sembrava aspettare il momento utile per provare ad intrufolarsi all’interno dello stadio.

Il giovane ha eluso il primo controllo, ma è stato poi subito bloccato dalla polizia. E’ stato denunciato per aver tentato di accedere abusivamente all’interno di un impianto sportivo, come previsto dalla legge 401 del 1989.

Accertato che il giovane era irregolare, dopo le verifiche e la relazione del personale specializzato della polizia di Stato di Como, il questore Marco Calì ha firmato un Daspo di due anni.