Rc auto, ancora rincari in Lombardia. In provincia di Como, in particolare, registrati aumenti dell’8,2% in 6 mesi. Il nuovo anno si apre con brutte notizie per gli automobilisti comaschi. A dicembre 2024, per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia di Como, occorrevano in media 526,16 euro, attestando un incremento superiore all’8% rispetto a sei mesi prima. È quanto emerge dai dati dell’osservatorio di Facile.it.

Guardando invece all’intera regione, sono oltre 102.000 gli automobilisti lombardi assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2024, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto.

In Lombardia, la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari all’1,92% del totale. E Como è nella top 3 delle province peggiori, raggiungendo il 2,15%. Fanno peggio solo Lecco, (2,29%) e Mantova (2,26%). Al quarto posto Pavia e al quinto Bergamo. Seguono le province di Monza e Brianza, Brescia, Milano, Varese, Lodi e Cremona. Va meglio a Sondrio, dove sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa, chiudendo la classifica con l’1,17%.

Dai dati, è emerso che a dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Lombardia occorrevano, in media, 526,11 euro, equivalente al 9,7% in più rispetto a sei mesi prima.

Quali automobilisti pagheranno di più

In Lombardia, secondo l’indagine, saranno soprattutto le donne a peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa, pari al 2,18% rispetto al campione maschile, che si ferma all’1,78%. Ad aver dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa sono gli artigiani (2,32%), costretti nel 2025 a fare i conti con assicurazioni più care. Seguono i disoccupati (2,30%) e i pensionati (2,24%).

Insomma, non bastano il carrello della spesa sempre più costoso e le bollette sempre più salate: per i cittadini lombardi che non possono fare a meno dell’auto, il nuovo anno si apre all’insegna dell’ennesima stangata.