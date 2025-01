(ANSA) – TRIESTE, 21 GEN – I tifosi della Roma potranno andare a Udine per seguire la partita dei giallorossi. Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia Giulia che ha accolto il ricorso presentato dai supporters sospendendo il provvedimento di divieto. I magistrati hanno anche fissato per il 19 febbraio prossimo il giorno in cui sarà trattato nel merito il ricorso. Questo era stato presentato contro il Ministero dell’Interno, nello specifico la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, la Questura di Udine e la società Udinese Calcio e chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, del decreto del Prefetto di Udine del 14 gennaio scorso con il quale si vietava la vendita ai residenti nella Regione Lazio dei biglietti per accedere allo stadio "Bluenergy Stadium" di Udine per l’incontro di calcio Udinese-Roma del 26 gennaio. (ANSA).