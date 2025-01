In sala stampa, al termine della partita vinta contro l’Udinese, mister Cesc Fabregas nel fare il punto sui non convocati si è soffermato anche sui giocatori in partenza e ha annunciato tre congedi. “Luca Mazzitelli vuole andare via – ha specificato l’allenatore – Era infortunato e non sarebbe comunque sceso in campo. Ma da qui alla fine del mercato non sarà convocato. Sono in partenza anche Daniele Baselli e Marco Sala”. Per quanto riguarda gli altri assenti, Alessandro Gabrielloni sarà fermo qualche settimana per lo stesso problema che l’aveva bloccato prima della sfida con l’Inter. Ben Lhassine Kone aveva la febbre. Ignace Van der Brempt contro l’Udinese è uscito per infortunio e le sue condizioni sono da valutare. Anche Alberto Dossena ha lasciato il Sinigaglia zoppicante. Nella prossima gara con l’Atalanta mancherà Edoardo Goldaniga, che è stato espulso e sarà quindi squalificato. I problemi maggiori saranno sicuramente nel reparto arretrato.