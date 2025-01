Qualche centinaio di posti a sedere in più allo stadio Sinigaglia. La novità è stata annunciata dal sindaco di Como, Alessandro Rapinese, in diretta su Etv. Le nuove sedute dovrebbero essere aggiunte nella curva ospiti, nella parte che oggi è coperta da teli bianchi. “C’è chi parla e non fa e c’è chi non parla e fa. Li vedrete quando ci saranno – ha detto il primo cittadino – Ovviamente stiamo lavorando a un ampliamento anche in funzione dell’anno prossimo in attesa di definire il progetto del nuovo stadio”. “I nuovi posti stanno arrivando”, ha aggiunto il sindaco, che però non si è sbilanciato sui tempi. “Abbiamo fatto tanto, – ha concluso – abbiamo raddoppiato la capienza e non abbiamo detto niente”.

E legato alle partite del Como allo stadio Sinigaglia, è stato più volte segnalato il disagio legato al parcheggio della stazione di Grandate, che in occasione degli incontri casalinghi viene riservato ai tifosi ospiti. Un problema che si presenta in particolare durante i turni infrasettimanali, quando colpisce i pendolari che lasciano l’auto per prendere il treno e recarsi sul posto di lavoro o studio. “È stata una decisione presa dai soggetti più esperti e competenti – ha replicato il sindaco – la Prefettura, il Comitato per la sicurezza provinciale e il responsabile dell’ordine pubblico. Non è una decisione politica. Io faccio quello che indica il questore – ha proseguito il primo cittadino – perché è lui il responsabile. Devo dire che quella del parcheggio della stazione di Grandate è una soluzione che sta dando dei risultati e mi sembra che il tema sicurezza sia gestito bene. Vedo meno problemi quest’anno in serie A che l’anno scorso in serie B. Mi sembra che stia funzionando – ha concluso Rapinese – Se le forze dell’ordine e la Prefettura hanno preso questa decisione va bene così”.