Dimessa dall’ospedale Sant’Anna la famiglia intossicata dal monossido ieri a Como, in un appartamento nel quartiere di Breccia, in via Tettamanti. L’uomo e la donna, marito e moglie di 50 e 42 anni, erano in gravi condizioni e sono stati sottoposti a un trattamento in camera iperbarica a Milano. Dopo l’intervento, entrambi fortunatamente stanno bene. Buone le condizioni anche dei tre figli, ragazzini tra i 12 e i 16 anni.

La coppia, per scaldare la camera aveva acceso un braciere artigianale, che avrebbe causato la grave intossicazione da monossido. I figli, che dormivano in una camera diversa, sono riusciti a dare l’allarme, salvando l’intera famiglia grazie al tempestivo intervento di vigili del fuoco e mezzi di soccorso.