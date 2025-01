I tecnici della stazione del Triangolo Lariano, XIX delegazione del Soccorso alpino, hanno partecipato a un’esercitazione di movimentazione barella su terreno innevato, sul versante nord del Monte San Primo.

In questo periodo, sottolineano gli esperti, le condizioni delle montagne a quote relativamente basse, come quelle del Triangolo Lariano, sono particolarmente ingannevoli, in quanto i versanti a sud sono senza neve, mentre nella parte a nord si trova neve, spesso ghiacciata.

Gli esperti raccomandano di pianificare con attenzione le escursioni e di informarsi bene sulle condizioni ambientali e meteorologiche.