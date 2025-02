(ANSA) – ROMA, 10 FEB – Dopo il passaggio del ciclone del fine settimana, la pressione atmosferica tenderà ad aumentare leggermente sull’Italia, soprattutto al Sud. Tuttavia, questa variazione non impedirà a nuovi fronti piovosi di raggiungere alcune regioni. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, prevede una settimana caratterizzata da una nuvolosità diffusa, che coprirà il cielo soprattutto al Centro-Nord. L’azione stabilizzatrice dell’anticiclone si farà sentire maggiormente al Sud e in parte del Centro, in particolare da martedì. In sintesi, il tempo dei prossimi giorni sarà variabile. Le condizioni più asciutte si registreranno al Sud, nelle Isole maggiori, in Abruzzo, Molise, gran parte del Lazio e dell’Umbria. Su Toscana, Marche e Nord Italia cielo spesso coperto, con possibili nebbie al Nord, sia in pianura che nelle valli alpine. Le precipitazioni saranno più frequenti martedì e mercoledì, quando un centro depressionario proveniente dalla Spagna piloterà un fronte instabile verso il Centro-Nord. I fenomeni atmosferici saranno generalmente modesti, ma sulla Liguria potrebbero risultare moderati, con alcuni temporali. Successivamente, il tempo sarà più asciutto, ma con cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni settentrionali. Dal punto di vista termico, non farà freddo. Le temperature non subiranno variazioni significative, con valori massimi fino a 12°C al Nord, 14-16°C al Centro e al Sud. Il grande freddo, previsto da alcuni modelli per il 18-20 febbraio potrebbe arrivare invece da venerdì 14. Il Centro Europeo infatti prevede un’irruzione di aria gelida dalla Russia con conseguenze tutte da monitorare. Nel dettaglio – Lunedì 10: Al Nord: cielo spesso coperto, rare piogge. Al Centro: nubi irregolari. Al Sud: ultime piogge sulla Sicilia orientale. – Martedì 11: Al Nord: cielo coperto, in arrivo piogge da ovest verso est. Al Centro: peggioramento in Toscana entro sera. Al Sud: tempo stabile. – Mercoledì 12: Al Nord: piogge sparse, localmente moderate in Liguria e sull’Emilia-Romagna. Al Centro: piogge sparse su Toscana e Marche. Al Sud: prevalentemente soleggiato. – Tendenza: da venerdì 14 possibile arrivo del freddo. (ANSA).