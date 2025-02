(ANSA) – BARI, 18 FEB – "Non ho esitato un attimo, quando sono stata coinvolta come indagata nella vicenda giudiziaria dello scorso anno, a rassegnare volontariamente e con effetto immediato le dimissioni da assessore regionale, pur ritenendomi estranea ai fatti contestati. Scelta sostenuta sia per fiducia nella magistratura, sia per evitare ombre e difficoltà al presidente Emiliano. Una decisione fondata sul senso di responsabilità, sulla trasparenza, sul rispetto delle istituzioni". Lo ha dichiarato la consigliera regionale pugliese, ed ex assessora, Anita Maurodinoia annunciando l’abbandono dal gruppo del Pd . Maurodinoia è indagata per corruzione elettorale nell’ambito dell’inchiesta che nell’aprile del 2024 portò all’arresto di suo marito, fondatore del movimento politico Sud al centro, Sandro Cataldo. L’ex assessora, dopo le prime misure cautelari dell’inchiesta giudiziaria, lasciò il suo posto (aveva la delega ai trasporti) nella giunta del governatore Emiliano. "A volte è più difficile restare che andarsene – aggiunge – soprattutto quando in determinate situazioni, invece di aspettarti un ambiente solidale, ti ritrovi circondata da un clima asfissiante tra l’altro appesantito da veleni, ostacoli, freni e impedimenti ammantati dalla più bieca ipocrisia". Maurodinoia spiega nella nota che è stata "sottoposta a una quarantena insostenibile: esclusa da incontri, riunioni, iniziative e commissioni consiliari". "Per questo – dice – di fronte ai pregiudizi e alle preclusioni mi faccio da parte, tolgo il disturbo e annuncio l’adesione al gruppo misto e all’opposizione. In opposizione non a un governo che, con orgoglio e capacità, ho contribuito a costruire, né tantomeno a un presidente al quale sarò sempre grata per la sua umanità e fiducia. Quindi all’opposizione, con la coscienza pulita, con il coraggio delle proprie idee". (ANSA).