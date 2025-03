(ANSA) – CAGLIARI, 08 MAR – La Polizia, nell’ambito delle attività realizzate a tutela dei minori, ha concluso un’operazione di contrasto alla pedopornografia on line su tutto il territorio sardo che ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone insospettabili, un 40enne di Nuoro finito in carcere, un professionista 74enne di Cagliari e un 69 residente nel Cagliaritano finiti ai domiciliari. Denunciato anche un quarto uomo residente in Ogliastra. L’accusa è diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto appreso, a uno degli indagati sono stati sequestrati 700mila file pedopornografici (ANSA).