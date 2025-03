(ANSA) – FIRENZE, 10 MAR – Il suo fiuto era riconosciuto in tutta la Toscana per aver contribuito al sequestro di 10 kg di cocaina e oltre 15kg tra hashish e marijuana. La brillante carriera di Geremy, il pastore tedesco in servizio alla guardia di finanza a Firenze è stata interrotta a causa di un tumore. Il collega a quattro zampe delle fiamme gialle è morto prematuramente dopo 7 anni di servizio, durante i quali ha contribuito, grazie al suo fiuto, al fermo di 600 sospetti e all’esecuzione di oltre 50 tra arresti e denunce. A Firenze e in altre province della Toscana è stato protagonista anche di importanti operazioni di polizia giudiziaria a contrasto della criminalità organizzata e a favore della pubblica sicurezza. (ANSA).