(ANSA) – GENOVA, 11 MAR – "Non so nulla di questa storia, non è un problema per la giunta, è un discorso che deve gestire l’assessore per conto suo. Io non posso fare nulla e, come sapete, non commento i casi giudiziari. L’assessore deve prendere le sue decisioni, certamente gli rinnovo la fiducia. Poi se lui prende altre decisioni le rispetto". Con queste parole il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha commentato a margine del consiglio regionale l’inchiesta che nelle ultime ore ha interessato l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, indagato insieme all’ex presidente Giovanni Toti per truffa ai danni dello Stato. (ANSA).