Rihanna compra casa sul lago. Si sono rincorse per tutto il pomeriggio le voci su Villa Matilda, l’ormai celebre dimora di Pognana Lario, un tempo appartenuta (seppur per poco) ai Ferragnez. Secondo le ultimissime indiscrezioni, la celebre dimora affacciata sul lago sarebbe oggetto di una compravendita stellare. E l’acquirente è un vip di fama internazionale. Dopo Clooney, secondo il gossip circolato in giornata, sul Lago di Como potrebbe arrivare presto una popstar conosciutissima (e amata) in tutto il mondo: Rihanna.

Ma davvero la famosissima cantante americana si è innamorata del Lario? Davvero Rihanna non sarebbe riuscita a resistere al fascino di questa magione all’insegna del lusso e della raffinatezza, che si affaccia direttamente sul lago ed è avvolta da un’atmosfera di rara bellezza? D’altronde si sa che il lago di Como è storicamente un luogo amato dai vip americani.

Eppure, nel tardo poemriggio è arrivata la risposta dell’entourage di Fedez. Su Villa Matilda, dichiarano, non ci sono novità. Almeno per il momento. Quindi, nessuna conferma e nessuna smentita. I comaschi intanto sognano e sperano di vedere presto qualche nuova celebrità passeggere tra le bellezze lariane. Soltanto a inizio anno le voci relative alla vendita di Villa Matilda erano state smentite da uno dei diretti interessati. Sia Fedez attraverso il suo ufficio stampa sia la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, avevano negato la notizia che aveva già conquistato il gossip nostrano.

400 metri quadrati di ambienti interni, grandi e luminosi, un giardino che sembra un parco con tanto di dependance, darsena privata, una barca costruita su misura, e una piscina panoramica che si staglia all’orizzonte. Insomma, questa villa storica che solo un paio d’anni fa è stata completamente ristrutturata aveva fatto innamorare Fedez e Chiara Ferragni e ora – come sperano in molti – potrebbe farsi conoscere persino oltreoceano e conquistare celebrities amate in tutto il mondo. D’altronde si sa che il Lago di Como è storicamente una delle mete preferite dai vip americani e non solo.

Pognana Lario: settecento abitanti, a un’ora e mezza di distanza da Milano, è una delle zone più intime e riservate, avvolta in un’atmosfera tanto affascinante quanto raffinata, con scalinate in pietra e vicoli stretti. Sono trecento gli scalini che conducono a Villa Matilda, acquistata dagli ormai ex Ferragnez nel 2022 e tornata sul mercato da quasi un anno. Al mobiliere della provincia comasca che in tempi non sospetti aveva venduto l’immobile, l’ex coppia più amata d’Italia avrebbe sborsato cinque milioni di euro, ma oggi ne chiederebbe più di dieci per disfarsene. I comaschi intanto sognano e sperano di vedere presto qualche nuova celebrità passeggere tra le bellezze lariane. E Pognano Lario si prepara, forse, a dare il benvenuto a nuovi vip. Sparita una celebrità, ne arriverà un’altra. E magari ben prima di quanto ci si potrebbe aspettare.