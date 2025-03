(ANSA) – TEGUCIGALPA, 14 MAR – A Tegucigalpa, in Honduras, il sottosegretario al ministero degli Affari Esteri Giorgio Silli ha firmato col vice Ministro degli Esteri Gerardo Torres Zelaya il memorandum che istituisce il Meccanismo di dialogo politico tra Italia e Honduras. Si è tenuta successivamente la prima sessione del Dialogo in cui sono stati discussi i principali dossier bilaterali, tra i quali lo stato dei rapporti politici ed economici, le iniziative di "diplomazia giuridica" in materia di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione nell’ambito del Programma regionale "Falcone e Borsellino" e la collaborazione in materia di candidature. Il dialogo si è quindi esteso alle principali tematiche regionali, ad iniziare dai rapporti UE-America Latina e Caraibi, e multilaterali, ruolo dell’Onu nella risoluzione delle attuali crisi e conflitti globali. La visita di Silli ha quindi contemplato due ulteriori tappe in Honduras: una a San Pedro Sula, la capitale economica del Paese centroamericano, per incontri con il sindaco Roberto Contreras Mendoza, con il mondo imprenditoriale locale e con l’altro vice ministro degli Esteri, Antonio Garcia; ed un’altra nell’Isola di Roatan, per un incontro con il Sindaco, Ron McNab, con la comunità italiana che risiede sull’isola e con la ministra del Turismo Yadira Gomez, con la quale sono state esplorate le opportunità di collaborazione nel settore. "Con l’Honduras siamo determinati a rilanciare le relazioni bilaterali ad ampio spettro e a conferma di ciò abbiamo firmato un Memorandum istitutivo del Meccanismo di Dialogo Politico, del quale abbiamo anche celebrato la prima sessione. Ho rilevato, sia a San Pedro Sula che a Roatan, un forte interesse da parte del sistema imprenditoriale honduregno per maggiori sinergie con il nostro Paese in ambito infrastrutturale, agricolo, turistico e tessile, che esploreremo senz’altro, con l’obiettivo di tradurre in pratica queste aspettative" (ANSA).