(ANSA) – FIRENZE, 14 MAR – "Abbiamo appena terminato l’incontro con il dipartimento nazionale di Protezione civile e appreso che il ministro Musumeci sta firmando la mobilitazione nazionale, come richiesto dal presidente Giani. Questo passaggio consentirà di attivare tutte le risorse nazionali, uomini e mezzi, necessari per gestire al meglio il soccorso alla popolazione e il ritorno a condizioni di normalità". Lo fa sapere l’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni. "Il sistema regionale di Protezione civile è già pienamente operativo – aggiunge – ma il supporto nazionale sarà fondamentale per garantire interventi tempestivi e coordinati". (ANSA).