Butez-Como, accordo prolungato fino al 2030

Jean Butez ha allungato il suo accordo con il Como 1907 fino a giugno 2030. Dal suo arrivo in biancoblù a gennaio 2025, il portiere francese ha totalizzato in totale 63 presenze e 26 gare senza subire reti tra serie A e Coppa Italia, contribuendo in maniera decisiva al decimo posto della scorsa stagione e alla storica qualificazione in Champions League.

Con Butez tra i pali, il Como ha chiuso la stagione 2025-2026 con la miglior difesa della massima serie (29 gol subiti) e il più alto numero di sfide stagionali con la porta inviolata (19).

“Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi – ha spiegato Butez – Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l’inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto”.

“Jean in questo anno e mezzo si è dimostrato uno dei migliori portieri della Serie A e un giocatore perfetto per il nostro tipo di gioco – ha detto Cesc Fabregas, tecnico del Como – Inoltre abbiamo trovato un uomo con grandi valori umani che mette al servizio della squadra all’interno dello spogliatoio, siamo molto felici di poter continuare con lui”.