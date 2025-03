(ANSA) – TRIESTE, 16 MAR – Una manifestazione alla quale hanno partecipato circa 300 persone si è svolta oggi in Campo San Giacomo in segno di solidarietà nei confronti degli studenti di Belgrado che da settimane protestano contro la corruzione politica. I manifestanti erano in maggior parte membri della numerosa comunità serba di Trieste e di quella più piccola di Capodistria (Slovenia). Si sono alternati interventi al microfono a favore della protesta studentesca, ricordando che ieri sono scese in piazza oltre centomila persone a Belgrado. Questo sostegno era anche riportato nelle scritte sui cartelli esposti. Al termine della manifestazione è stato osservato un lungo momento silenzio per ricordare le 15 vittime del crollo alla stazione di Novi Sad, incidente che fece scattare la protesta. (ANSA).