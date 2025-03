(ANSA) – CARAMANICO TERME, 21 MAR – Si sono concluse alle ore 1:30 le complesse operazioni di recupero della salma del giovane escursionista precipitato ieri da un salto di roccia di circa 20 metri in località San Tommaso di Caramanico Terme (Pescara). I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas) avevano previsto il recupero della barella verso monte con l’ausilio di corde, per poi procedere con il trasporto fino al punto carrabile più vicino. Il recupero è stato particolarmente impegnativo a causa della natura impervia del terreno. Sul posto presenti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri per attività di supporto e accertamento. Il Soccorso Alpino è intervenuto a seguito dell”attivazione della Centrale 118 di Chieti-Pescara per il mancato rientro dell’escursionista 27enne, residente nella zona. Le ricerche sono state condotte via terra dalle squadre, che hanno battuto i sentieri fino a individuare il corpo ai piedi di un salto di roccia. (ANSA).