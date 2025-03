(ANSA) – MILANO, 23 MAR – "Tutti hanno bisogno di farsi aiutare, anche io. Ma non mi sento in difficoltà, lo giudicheranno gli elettori": così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento di Forza Italia a Milano, commentando le parole di Claudio Durigon a Repubblica, dove nel corso di un’intervista ha sostenuto che il leader azzurro sia in difficoltà sulla politica estera. (ANSA).