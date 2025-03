(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Fino a lunedì 31 Marzo sarà brutto tempo su gran parte dell’Italia. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it sottolineando che la svolta con sole e temperature miti coincide con l’inizio del mese di aprile. "Nelle ore attuali – afferma – un centro di bassa pressione situato tra l’Italia e la Penisola Balcanica sta generando un’ondata di piogge, concentrata prevalentemente sulle regioni adriatiche e meridionali. La nuvolosità associata a questo sistema perturbato si estende anche al Nordest, dove sono previste deboli precipitazioni in serata. Sul resto del territorio nazionale si registra tempo stabile, soleggiato e temperature miti". La situazione meteorologica è destinata a peggiorare nel corso del fine settimana. Sabato sarà caratterizzato da piogge diffuse nel Nordest e nelle regioni centro-meridionali peninsulari. A partire da domenica pomeriggio e nei giorni successivi, è previsto a un cambiamento nella circolazione atmosferica. Il sistema depressionario si sposterà verso est, riducendo l’instabilità, che persisterà in forma irregolare sulle regioni adriatiche e meridionali. Contemporaneamente, l’anticiclone africano avanzerà da ovest, determinando un aumento delle temperature, che potranno raggiungere i 20-22°C al Nord. L’anticiclone africano sarà il protagonista delle giornate successive, garantendo condizioni meteorologiche più stabili e soleggiate su gran parte del Paese Nel dettaglio: – Venerdì 28. Al Nord: cielo coperto al Nordest con piogge sparse, sole altrove. Al Centro: piogge possibili ovunque. Al Sud: instabile con rovesci e locali schiarite. – Sabato 29. Al Nord: piogge al Nordest, deboli in Lombardia e Liguria. Al Centro: molto instabile su tutte le regioni. Al Sud: piogge e temporali, meno in Sicilia. – Domenica 30. Al Nord: bel tempo e clima mite. Al Centro: ultime piogge su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, sole e caldo altrove. Al Sud: a tratti instabile. – Tendenza: venti freschi con instabilità su Adriatiche e Sud, sole e mite al Nord e Tirreniche. (ANSA).