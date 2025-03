(di Domenico Palesse) (ANSA) – VENEZIA, 29 MAR – Lo sguardo dei bambini e delle bambine è perso negli occhi della protagonista Aurora e del suo amico polpo Nautilus mentre dal podio la voce narrante racconta la storia di Amerigo Vespucci e della nave che porta il suo nome. "Aurora e la nave incantata" è la fiaba musicale che accompagnerà la nave scuola della Marina Militare per tutto il tour Mediterraneo, lungo le coste dell’Italia intera. Il progetto, nato da un’idea di Veronica Maya, ha debuttato nella tappa di Venezia, nella suggestiva cornice dell’Arsenale, davanti a una folta platea di famiglie e bambini. La Tesa 41 della storica struttura della città lagunare ha ospitato lo show orchestrato dal Millennium Ensemble, quintetto di fiati che ha ricreato le atmosfere ispirate ai film di animazione. Un modo inedito per scoprire non solo la storia della "nave più bella del mondo", ma anche quella dell’esploratore fiorentino. La fiaba musicale, scritta dalla stessa Maya insieme con Nicol Montuori e Vincenzo Manzo, ha come protagonista la piccola Aurora che, insieme con il suo amico Nautilus, affronta un coraggioso viaggio in mare alla scoperta dell’Amerigo Vespucci e del suo equipaggio, tra aneddoti, curiosità e motivi musicali. "L’idea di realizzare questa fiaba – ha detto Veronica Maya – è nata da Luca Andreoli, l’ad di Difesa Servizi, che già conosceva il mio progetto sulle favole. Così mi ha proposto di scriverne una dedicata proprio all’Amerigo Vespucci, che raccontasse non solo il lungo viaggio intorno al mondo e il valore della nave ma anche l’uomo, il cartografo e l’esploratore. Tutto questo l’abbiamo racchiuso in un progetto originale che sarà presente in ogni Villaggio IN Italia. Personalmente siamo molto felici, emozionati e orgogliosi di raccontare ai bambini, in questa modalità, tutto quello che è stato fatto grazie a questo tour". Dalla conference hall, di fronte al bacino dell’Arsenale, risuonano gli applausi dei più piccoli, mentre il quintetto intona di nuovo la colonna sonora della fiaba. Le note di "Vento in poppa" accompagnano anche il comandante del Vespucci, Giuseppe Lai, arrivato a sorpresa sul palco. Inevitabili le foto di rito e i selfie con il pubblico prima di tornare a bordo per pianificare le prossime rotte, dove Aurora continuerà a stregare i bambini e le bambine da Ancona fino a Genova. (ANSA).