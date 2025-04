(ANSA) – CAMPOBASSO, 02 APR – Si è aperto questa mattina in Tribunale a Campobasso il processo all’ex direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, accusato di omissione di atti d’ufficio. A Florenzano, che ha lasciato l’incarico al vertice dell’Azienda sanitaria regionale del Molise due anni fa, vengono contestate le mancate cure ai minori autistici. La vicenda riguarda i genitori di diversi minori affetti da autismo che in passato hanno inoltrato istanze all’Asrem affinché i loro figli potessero fruire del trattamento di riabilitazione attraverso il metodo ‘Aba’ o in alternativa ricevere il rimborso delle spese sostenute per potersi curare in altre strutture specializzate, così come era stato disposto dal giudice del Tribunale ordinario in merito alle cause civili intentate dagli stessi genitori. Secondo la Procura, Florenzano ha omesso di provvedere in tal senso impendendo che i minori venissero presi in carico dall’Asrem per ricevere le cure terapeutiche e riabilitative. Stamattina i genitori dei bambini, assistiti dagli avvocati Enzo Iacovino, Massimo Romano e Antonio D’Ascenzo, si sono costituiti parte civile. Florenzano, difeso dall’avvocato Mariano Prencipe, non era presente in aula. La prossima udienza è stata fissata al 25 giugno quando saranno ascoltati i primi testimoni, i carabinieri che hanno effettuato le indagini. (ANSA).