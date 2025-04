(ANSA) – MACERATA, 05 APR – A 89 anni, Italo Spinelli taglia il traguardo della sua terza laurea. L’ex operaio di Finale Emilia (Modena) discuterà la tesi martedì 8 aprile alle 11, nell’Aula Magna di Filosofia dell’Università di Macerata, coronando un percorso accademico che ha commosso e ispirato l’Italia intera. Spinelli, che compirà 89 anni il prossimo 21 maggio, ha voluto dedicare questa nuova conquista al rettore John McCourt e alla professoressa Arianna Fermani, che lo ha seguito fin dai suoi esordi nel mondo universitario. A guidarlo in questo ultimo cammino di studi è stato il professor Guido Giglioni, relatore della tesi. Il nome di Spinelli non è nuovo a chi segue le storie che raccontano lo studio come passione e riscatto. Dopo il primo titolo in Filosofia conseguito nel 2018, motivato dalla volontà di elaborare il lutto per la scomparsa della moglie Angela, Spinelli aveva conseguito nel 2021 la laurea magistrale in Storia, con una tesi sui patrioti della Bassa Padana. "A spingermi agli studi – disse allora – è la voglia di sapere, perché la storia è bella e bisogna saperla trattare per il verso giusto". Durante la pandemia, era stato tra gli studenti che avevano discusso la tesi in videoconferenza, con i familiari collegati da casa. Ora, il nuovo traguardo assume un valore simbolico ancora più forte: è il segno concreto di una dedizione che non conosce limiti anagrafici né ostacoli sociali. (ANSA).