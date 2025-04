(ANSA) – MILANO, 07 APR – "Abbiamo consegnato al governatore Attilio Fontana una nuova stima dei nuclei familiari coinvolti: arriviamo a circa 15mila solo su Milano". Lo ha fatto sapere Filippo Maria Borsellino, rappresentante del Comitato ‘Famiglie Sospese-Vite in Attesa’, che riunisce le famiglie che hanno una casa a Milano oggetto di indagine della Procura, dove aver incontrato a Palazzo Lombardia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Una prima stima parlava di circa 1600 famiglie coinvolte. "C’è bisogno di una presa di responsabilità da parte di tutti i partiti, le famiglie sono bipartisan. Serve una norma nazionale, qualunque essa sia, per sbloccare la situazione. In questo momento gli unici che stanno pagando questa situazione siamo noi", ha aggiunto. (ANSA).