Da Erba alla Nazionale, esordio con vittoria per Davide Bartesaghi

Esordio in azzurro per l’erbese Davide Bartesaghi. Per 90′ il giocatore comasco, in forza al Milan, è stato in campo nell’amichevole vinta dall’Italia per 1-0 in Lussemburgo contro la locale Nazionale. Rete decisiva dell’interista Pio Esposito.

Nel finale il commissario tecnico Silvio Baldini ha sostituito l’esterno rossonero, al suo posto è entrato in campo l’atalantino Honest Ahanor.

Per l’atleta brianzolo – è nato a Erba il 29 dicembre 2005 – presto una nuova possibilità: domenica prossima, infatti, l’Italia affronta la Grecia a Creta.

Bartesaghi, con il numero 33, esulta con i compagni di squadra del Milan (foto Roberto Colombo)