(ANSA) – BASSANO DEL GRAPPA, APR 10 – "Io mi sento il cuore ‘super in pace’, mi sono sempre relazionato con i miei cittadini e abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando tantissimo. Non ho mai dedicato il tempo da amministratore al dibattito politico e questo penso che lo abbiano apprezzato". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di un evento a Bassano del Grappa (Vicenza). "E’ innegabile – ha aggiunto – che i veneti chiedano di poter semplicemente scegliere di avere i candidati presidente. Al sottoscritto viene negata questa opportunità come in altre Regioni: penso alla Campania, alla Puglia, non so quali altre, ne prendiamo atto". Secondo Zaia "è inaccettabile che l’Avvocatura dello Stato vada a rinnovare in dibattito in Corte costituzionale il principio secondo il quale il blocco dei mandati sarebbe l’unica modalità per eliminare ‘centri di potere’. Dire questo vuol dire offendere noi amministratori e dall’altro dare degli idioti ai cittadini, che non è che votano i precedenti sindaci usciti semplicemente perché sono uscenti, perché li mandano a casa se non gli piacciono". (ANSA).