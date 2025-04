(ANSA) – TARANTO, 16 APR – "E’ un’occasione unica. Il Vespucci, simbolo dell’Italia nel mondo, si trova a Taranto e questo è anche un significato ulteriore per questa città, perché la presenza della Marina è così importante, così sentita dai tarantini che certo accolgono la venuta dell’arrivo di nave Vespucci con gioia in un periodo importante come quello della Settimana Santa e dei Riti". Lo ha detto il prefetto di Taranto Paola Dessì a margine della cerimonia per l’arrivo a Taranto della nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata lungo la banchina del Castello Aragonese. "Questa concomitanza di eventi gioiosi e festosi – ha aggiunto il prefetto – ha fatto sì che fosse predisposto un dispositivo adeguato di sicurezza ma di circolazione e sottolineo che questo è avvenuto con una grandissima e straordinaria collaborazione da parte di tutte le istituzioni che con lo stesso entusiasmo dei tarantini hanno affrontato anche questa circostanza". Un lavoro di squadra, ha osservato Dessì, portato avanti con lo spirito di "contribuire tutti insieme convintamente alla migliore riuscita di questa iniziativa con la Marina militare, con il commissario straordinario del Comune e con tutte gli altri componenti istituzionali che profondono il loro impegno in questo dispositivo". (ANSA).