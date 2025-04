(ANSA) – BRASILIA, 23 APR – L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che lunedì prossimo potrebbe essere dimesso dall’ospedale DF Star di Brasilia, dove si trova ricoverato da dieci giorni. Il leader di destra il 13 aprile è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durato quasi 12 ore, per curare le complicazioni derivanti dalla coltellata ricevuta durante la campagna elettorale del 2018. "Ho ricevuto buone notizie. Forse tra due giorni non avrò più bisogno del sondino nasogastrico, e poi le cose inizieranno a migliorare. Credo che sarò dimesso lunedì", ha detto durante una trasmissione in diretta, alla quale ha partecipato anche l’ex pilota di F1 e tre volte campione del mondo, Nelson Piquet, da tempo suo alleato. Bolsonaro, ancora in terapia intensiva, ha poi ringraziato i suoi sostenitori per le preghiere e i messaggi di sostegno. (ANSA).